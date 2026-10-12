Stellantis і Tata розроблятимуть авто для понад 50 ринків — TimesLIVE

Stellantis і Tata Motors Passenger Vehicles спільно розроблятимуть автомобілі для понад 50 світових ринків і вироблятимуть їх в Індії. Про домовленість компаній повідомляє TimesLIVE.

Доступ до технологій Tata

Згідно з угодою, Stellantis отримає доступ до автомобільних платформ і технологій індійської Tata. Їх використовуватимуть разом із власними інженерними та продуктовими можливостями Stellantis для створення автомобілів, призначених для міжнародних ринків.

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Розширення співпраці

Нова домовленість розширює партнерство, яке триває понад два десятиліття. Раніше воно було зосереджене на випуску автомобілів через Fiat India Automobiles — спільне підприємство компаній із частками по 50%.

У лютому сторони також уклали угоду про вивчення співпраці у виробництві, інженерії та ланцюгах постачання. Нинішня домовленість виводить партнерство Tata і Stellantis за межі виробництва до розроблення автомобілів та підкреслює зростання ролі Індії як бази для інженерних розробок, створення продукції й експорту.

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