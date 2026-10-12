Европейский Союз ограничит импорт гибридных электромобилей из Китая до 350 тысяч автомобилей в год. Квота вступит в силу в декабре в рамках четырехлетнего соглашения, заключенного на прошлой неделе в Пекине, сообщает The Guardian.

Квота через механизмы ВТО

Еврокомиссия ожидает, что новое ограничение сократит долю Китая на рынке ЕС вдвое — с нынешних 6% до 3%. По данным издания, в течение последних двух лет импорт таких автомобилей рос, а в этом году в Евросоюзе могут продать около 800 тысяч аккумуляторных электромобилей и подключаемых гибридов.

Годовой лимит введут с применением защитных мер Всемирной торговой организации. Это позволяет быстро установить квоту без расследований, которые обычно необходимы для антидемпинговых мер. Автомобили, ввезенные сверх установленного количества, не будут облагаться пошлиной, однако останутся заблокированными на таможне в европейских портах.

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Исключения и договоренности

Квота не будет распространяться на китайские автомобили, собранные в ЕС, в частности в Венгрии и в перспективе в Испании. В то же время под ограничения попадут автомобили европейских компаний, произведенные в Китае.

В рамках договоренностей Китай также согласился отменить часть пошлин на автокомпоненты и вдвое снизить пошлины на обувь, оливковое масло и мороженое из ЕС. Чиновники подчеркнули, что Китай поддерживает квоту, а диалог по автомобилям и другим товарам, в частности химикатам, возобновляемой энергетике и мебели, продолжится.

Соглашение заключено на фоне обеспокоенности ЕС торговым дефицитом с Китаем, который составляет около £1 млрд (€1,18 млрд) в день. Европейские лидеры также должны обсудить франко-германское предложение нового механизма, который позволил бы Брюсселю ограничивать доступ отдельных товаров к единому рынку в случае вредоносных действий, например запрета на поставки редкоземельных элементов.

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