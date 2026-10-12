欧盟将对来自中国的35万辆混合动力汽车设定配额——《卫报》

欧盟将把从中国进口的混合动力电动汽车限制在每年35万辆。根据上周在北京达成的一项为期四年的协议，该配额将于12月生效，《卫报》报道。

通过世贸组织机制实施配额

欧盟委员会预计，新限制将使中国在欧盟市场的份额减半，从目前的6%降至3%。据该报报道，过去两年这类汽车的进口一直在增长，今年欧盟可能售出约80万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车。

年度限额将通过世界贸易组织的保障措施实施。这使得能够迅速引入配额，无需进行通常为反倾销措施所需的调查。超过规定数量进口的汽车不会被征收关税，但仍将被滞留在欧洲港口的海关。

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豁免与协议

该配额不适用于在欧盟组装的中国汽车，包括在匈牙利组装的汽车，以及未来在西班牙组装的汽车。同时，在中国生产的欧洲公司汽车将受到限制。

作为协议的一部分，中国还同意取消部分汽车零部件关税，并将欧盟鞋类、橄榄油和冰淇淋的关税减半。官员强调，中国支持该配额，围绕汽车及其他商品的对话将继续进行，涉及的其他商品包括化学品、可再生能源和家具。

该协议是在欧盟担忧其对华贸易逆差的背景下达成的，该逆差每天约为10亿英镑（11.8亿欧元）。欧洲领导人还将讨论一项法德提出的新机制，该机制将允许布鲁塞尔在发生有害行为时限制特定商品进入单一市场，例如禁止供应稀土元素。

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