UE ustanowi limit 350 tys. hybrydowych aut z Chin — The Guardian

Unia Europejska ograniczy import hybrydowych pojazdów elektrycznych z Chin do 350 tys. samochodów rocznie. Kontyngent wejdzie w życie w grudniu w ramach czteroletniej umowy zawartej w ubiegłym tygodniu w Pekinie, informuje „The Guardian”.

Kontyngent za pośrednictwem mechanizmów WTO

Komisja Europejska oczekuje, że nowe ograniczenie zmniejszy udział Chin w rynku UE o połowę — z obecnych 6% do 3%. Według publikacji w ciągu ostatnich dwóch lat import takich samochodów rósł, a w tym roku w Unii Europejskiej może zostać sprzedanych około 800 tys. elektrycznych samochodów bateryjnych i hybryd typu plug-in.

Roczny limit zostanie wprowadzony z zastosowaniem środków ochronnych Światowej Organizacji Handlu. Umożliwia to szybkie wprowadzenie kontyngentu bez postępowań, które zwykle są wymagane w przypadku środków antydumpingowych. Samochody sprowadzone ponad ustaloną liczbę nie będą objęte cłem, jednak pozostaną zablokowane na odprawie celnej w europejskich portach.

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Wyjątki i ustalenia

Kontyngent nie będzie dotyczył chińskich samochodów montowanych w UE, w tym na Węgrzech, a w przyszłości także w Hiszpanii. Jednocześnie ograniczeniami zostaną objęte samochody europejskich firm produkowane w Chinach.

W ramach ustaleń Chiny zgodziły się również znieść część ceł na komponenty samochodowe oraz o połowę obniżyć cła na obuwie, oliwę z oliwek i lody z UE. Urzędnicy podkreślili, że Chiny popierają kontyngent, a dialog dotyczący samochodów i innych towarów, w tym chemikaliów, energii odnawialnej i mebli, będzie kontynuowany.

Umowę zawarto w obliczu obaw UE związanych z deficytem handlowym z Chinami, który wynosi około 1 mld funtów (1,18 mld euro) dziennie. Europejscy przywódcy mają również omówić francusko-niemiecką propozycję nowego mechanizmu, który pozwoliłby Brukseli ograniczać dostęp poszczególnych towarów do jednolitego rynku w przypadku szkodliwych działań, na przykład zakazu dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

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