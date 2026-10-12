На Парижском автосалоне китайская компания BYD представила большой семиместный электрический внедорожник Atto 8. Модель должна стать флагманом SUV-линейки бренда и самым крупным электромобилем BYD, доступным в Великобритании. Об этом сообщает Autocar.

Atto 8 расположится в модельном ряду выше Atto 2, Atto 3, Sealion 5 и Seal U. Это также первая европейская модель BYD, которая будет иметь более пяти мест.

Батарея и силовые установки

Электромобиль получил батарею Blade второго поколения ёмкостью 115 кВт·ч. По данным издания, технология быстрой зарядки Flash позволяет восполнить заряд батареи с 10% до 70% за пять минут при использовании фирменных зарядных устройств BYD. Зарядка с 10% до 97% требует ещё четырёх минут.

Заднеприводная версия Design RWD имеет один электромотор на задней оси мощностью 455 л. с. и крутящим моментом 270 lb-ft. Она разгоняется с 0 до 62 миль/ч за восемь секунд, а заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 405 миль.

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Полноприводная Excellence AWD будет оснащаться двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Их совокупная мощность составляет 764 л. с., а крутящий момент — 571 lb-ft. Разгон с 0 до 62 миль/ч занимает 4,6 секунды, а запас хода по WLTP составляет 374 мили.

Габариты и оснащение

Длина Atto 8 составляет 5040 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1760 мм. По размерам модель близка к Kia EV9 и больше Skoda Peaq. Внедорожник получит панорамную стеклянную крышу, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, 26-дюймовый проекционный дисплей на лобовом стекле и 15,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы со встроенными функциями Google.

При использовании всех трёх рядов сидений объём заднего багажника составляет 270 литров, а переднего — 136 литров. Продажи BYD Atto 8 в Европе должны начаться в первом квартале 2027 года. Цену модели пока не объявили.

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