BYD представила семимісний Atto 8 із запасом ходу до 405 миль — Autocar

На Паризькому автосалоні китайська компанія BYD представила великий семимісний електричний позашляховик Atto 8. Модель має стати флагманом SUV-лінійки бренду та найбільшим електромобілем BYD, доступним у Великій Британії. Про це повідомляє Autocar.

Atto 8 розташується в модельному ряду вище за Atto 2, Atto 3, Sealion 5 і Seal U. Це також перша європейська модель BYD, що матиме більш як п’ять місць.

Батарея та силові установки

Електромобіль отримав батарею Blade другого покоління ємністю 115 кВт·год. За даними видання, технологія швидкого заряджання Flash дає змогу поповнити заряд батареї з 10% до 70% за п’ять хвилин за умови використання фірмових зарядних пристроїв BYD. Заряджання з 10% до 97% потребує ще чотирьох хвилин.

Задньопривідна версія Design RWD має один електромотор на задній осі потужністю 455 к.с. і крутним моментом 270 lb ft. Вона розганяється з 0 до 62 миль/год за вісім секунд, а заявлений запас ходу за циклом WLTP становить 405 миль.

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Повнопривідна Excellence AWD оснащуватиметься двома електромоторами — по одному на кожній осі. Їхня сукупна потужність становить 764 к.с., а крутний момент — 571 lb ft. Розгін з 0 до 62 миль/год займає 4,6 секунди, а запас ходу за WLTP становить 374 милі.

Габарити та оснащення

Довжина Atto 8 становить 5040 мм, ширина — 1996 мм, висота — 1760 мм. За розмірами модель близька до Kia EV9 і більша за Skoda Peaq. Позашляховик отримає панорамний скляний дах, 10,25-дюймову цифрову панель приладів, 26-дюймовий проєкційний дисплей на лобовому склі та 15,6-дюймовий центральний екран мультимедійної системи з вбудованими функціями Google.

За використання всіх трьох рядів сидінь об’єм заднього багажника становить 270 літрів, а переднього — 136 літрів. Продажі BYD Atto 8 у Європі мають розпочатися в першому кварталі 2027 року. Ціну моделі поки не оголошували.

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