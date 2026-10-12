在巴黎车展上，中国公司比亚迪发布了大型七座纯电动SUV Atto 8。该车型将成为该品牌SUV产品线的旗舰车型，也是比亚迪在英国销售的最大电动汽车。Autocar报道。

Atto 8在产品序列中的定位将高于Atto 2、Atto 3、Sealion 5和Seal U。这也是比亚迪首款座位数超过五个的欧洲车型。

电池和动力系统

这款电动汽车配备了容量为115千瓦时的第二代Blade电池。据该媒体报道，使用比亚迪自有充电设备时，Flash快速充电技术可在五分钟内将电池电量从10%充至70%。从10%充至97%还需要四分钟。

后轮驱动的Design RWD版本在后轴配备一台电动机，最大功率为455马力，扭矩为270磅英尺。该车0至62英里/小时加速需8秒，按WLTP标准的宣称续航里程为405英里。

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全轮驱动的Excellence AWD将配备两台电动机，每个车轴各一台。其综合功率为764马力，扭矩为571磅英尺。0至62英里/小时加速时间为4.6秒，WLTP续航里程为374英里。

尺寸和配置

Atto 8长5040毫米、宽1996毫米、高1760毫米。其尺寸接近起亚EV9，且大于斯柯达Peaq。这款SUV将配备全景玻璃车顶、10.25英寸数字仪表盘、位于挡风玻璃上的26英寸抬头显示器，以及带有内置Google功能的15.6英寸中央信息娱乐系统屏幕。

在使用全部三排座椅时，后备厢容积为270升，前备厢容积为136升。比亚迪Atto 8在欧洲的销售预计将于2027年第一季度开始。该车型的价格尚未公布。

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