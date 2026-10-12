Podczas Paryskiego Salonu Samochodowego chińska firma BYD zaprezentowała duży siedmiomiejscowy elektryczny SUV Atto 8. Model ma zostać flagowym autem w gamie SUV-ów marki oraz największym samochodem elektrycznym BYD dostępnym w Wielkiej Brytanii. Informuje o tym Autocar.

Atto 8 zostanie pozycjonowany w gamie modelowej powyżej Atto 2, Atto 3, Sealion 5 i Seal U. Jest to także pierwszy europejski model BYD, który będzie miał więcej niż pięć miejsc.

Akumulator i układy napędowe

Samochód elektryczny otrzymał akumulator Blade drugiej generacji o pojemności 115 kWh. Według publikacji technologia szybkiego ładowania Flash umożliwia naładowanie akumulatora od 10% do 70% w pięć minut przy użyciu firmowych ładowarek BYD. Ładowanie od 10% do 97% wymaga kolejnych czterech minut.

Wersja Design RWD z napędem na tylne koła ma jeden silnik elektryczny na tylnej osi o mocy 455 KM i momencie obrotowym 270 lb-ft. Przyspiesza od 0 do 62 mil/h w osiem sekund, a deklarowany zasięg w cyklu WLTP wynosi 405 mil.

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Wersja Excellence AWD z napędem na wszystkie koła będzie wyposażona w dwa silniki elektryczne — po jednym na każdej osi. Ich łączna moc wynosi 764 KM, a moment obrotowy — 571 lb-ft. Przyspieszenie od 0 do 62 mil/h zajmuje 4,6 sekundy, a zasięg według WLTP wynosi 374 mile.

Wymiary i wyposażenie

Długość Atto 8 wynosi 5040 mm, szerokość — 1996 mm, a wysokość — 1760 mm. Pod względem rozmiarów model jest zbliżony do Kia EV9 i większy od Skody Peaq. SUV otrzyma panoramiczny szklany dach, 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, 26-calowy wyświetlacz przezierny na przedniej szybie oraz 15,6-calowy centralny ekran systemu multimedialnego z wbudowanymi funkcjami Google.

Przy wykorzystaniu wszystkich trzech rzędów siedzeń pojemność tylnego bagażnika wynosi 270 litrów, a przedniego — 136 litrów. Sprzedaż BYD Atto 8 w Europie ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2027 roku. Ceny modelu jeszcze nie ogłoszono.

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