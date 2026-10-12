Немецкий автопроизводитель Audi сократил глобальные поставки автомобилей в третьем квартале на 19,7% — до 314 900 единиц. Как сообщает Anadolu Agency, на показатели бренда Volkswagen Group повлияло сокращение рынка в Китае.

Динамика в третьем квартале

Снижение поставок Audi продолжилось после падения на 8% во втором квартале. Продажи полностью электрических автомобилей бренда в мире в третьем квартале также сократились: они упали на 21,5% в годовом выражении — до 48 700 машин.

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Спрос в Китае

За первые девять месяцев года Audi поставила в мире 1,04 млн автомобилей, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Поставки компании в Китай за девять месяцев сократились почти на четверть. Производитель, как и другие немецкие автомобильные компании, столкнулся на китайском рынке с конкуренцией со стороны местных брендов и слабым спросом.

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