Audi zmniejszyło globalne dostawy o 19,7% w trzecim kwartale — Anadolu Agency
Niemiecki producent samochodów Audi zmniejszył globalne dostawy pojazdów w trzecim kwartale o 19,7% — do 314 900 sztuk. Jak podaje Anadolu Agency, na wyniki marki Volkswagen Group wpłynęło kurczenie się rynku w Chinach.
Dynamika w trzecim kwartale
Spadek dostaw Audi utrzymał się po obniżce o 8% w drugim kwartale. Sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów tej marki na świecie również zmniejszyła się w trzecim kwartale: spadła o 21,5% rok do roku, do 48 700 pojazdów.
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Popyt w Chinach
W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Audi dostarczyło na świecie 1,04 mln samochodów, o 11,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dostawy firmy do Chin w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszyły się o prawie jedną czwartą. Producent, podobnie jak inne niemieckie firmy motoryzacyjne, zetknął się na chińskim rynku z konkurencją ze strony lokalnych marek i słabym popytem.