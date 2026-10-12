Niemiecki producent samochodów Audi zmniejszył globalne dostawy pojazdów w trzecim kwartale o 19,7% — do 314 900 sztuk. Jak podaje Anadolu Agency, na wyniki marki Volkswagen Group wpłynęło kurczenie się rynku w Chinach.

Dynamika w trzecim kwartale

Spadek dostaw Audi utrzymał się po obniżce o 8% w drugim kwartale. Sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów tej marki na świecie również zmniejszyła się w trzecim kwartale: spadła o 21,5% rok do roku, do 48 700 pojazdów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt w Chinach

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Audi dostarczyło na świecie 1,04 mln samochodów, o 11,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dostawy firmy do Chin w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszyły się o prawie jedną czwartą. Producent, podobnie jak inne niemieckie firmy motoryzacyjne, zetknął się na chińskim rynku z konkurencją ze strony lokalnych marek i słabym popytem.

Czytaj nas na