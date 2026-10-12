Армия США выбрала Hunter WOLF для программы ILTM — Electrek

Армия США выбрала автономную шестиколёсную платформу Hunter WOLF как один из шести частных проектов для инициативы Infantry Last Tactical Mile (ILTM). Программа должна модернизировать поддержку пехотинцев на поле боя, сообщает Electrek.

Платформа для логистики и эвакуации

Hunter WOLF позиционируют как средство поддержки на «последней тактической миле». Платформа может перевозить тяжёлое оборудование, припасы и другие важные для выполнения задач грузы по сложной местности. Также её предполагается использовать для эвакуации раненых в труднодоступных условиях.

Машина имеет колёсную формулу 6×6, электрический привод и устойчивые к проколам безвоздушные шины Tweel. По данным издания, её конструкция позволяет преодолевать подъёмы с уклоном до 60% и двигаться поперёк склонов с боковым уклоном до 40%. Оператору не нужно управлять платформой, поскольку она автономна.

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Электрический привод и генератор

Точные технические характеристики Hunter WOLF не раскрываются. Electrek отмечает, что платформа имеет неизвестное количество электродвигателей и предполагает, что их может быть три. Их совокупная мощность, по данным издания, составляет 97 кВт, или 130 лошадиных сил.

Бортовые батареи обеспечивают более 12 км тихого движения по бездорожью. После этого дизельный генератор на топливе JP-8 может заряжать батареи во время движения, а заявленный запас хода с генератором превышает 200 миль, или примерно 322 км.

На опубликованных изображениях Hunter WOLF также показан с 30-мм системой Bushmaster. Президент подразделения робототехники BLADE Том Ван Дорен заявил, что платформу произвели и испытали в полевых и боевых условиях для поддержки военных в сложной среде.

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