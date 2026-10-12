Armia USA wybrała Hunter WOLF do programu ILTM — Electrek

Armia USA wybrała autonomiczną sześciokołową platformę Hunter WOLF jako jeden z sześciu prywatnych projektów do inicjatywy Infantry Last Tactical Mile (ILTM). Program ma zmodernizować wsparcie dla piechoty na polu walki, informuje Electrek.

Platforma do logistyki i ewakuacji

Hunter WOLF jest pozycjonowany jako środek wsparcia na „ostatniej mili taktycznej”. Platforma może przewozić ciężki sprzęt, zaopatrzenie i inne ładunki istotne dla realizacji zadań przez trudny teren. Ma być także wykorzystywana do ewakuacji rannych w trudno dostępnych warunkach.

Pojazd ma układ jezdny 6×6, napęd elektryczny i odporne na przebicia bezpowietrzne opony Tweel. Według publikacji jego konstrukcja umożliwia pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 60% oraz jazdę w poprzek stoków o nachyleniu bocznym do 40%. Operator nie musi sterować platformą, ponieważ jest ona autonomiczna.

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Napęd elektryczny i generator

Dokładne parametry techniczne Hunter WOLF nie zostały ujawnione. Electrek podaje, że platforma ma nieznaną liczbę silników elektrycznych i przypuszcza, że mogą być trzy. Ich łączna moc, według publikacji, wynosi 97 kW, czyli 130 koni mechanicznych.

Pokładowe baterie zapewniają ponad 12 km cichej jazdy w terenie. Następnie generator dieslowski zasilany paliwem JP-8 może ładować baterie podczas jazdy, a deklarowany zasięg z generatorem przekracza 200 mil, czyli około 322 km.

Na opublikowanych zdjęciach Hunter WOLF pokazano także z systemem Bushmaster kalibru 30 mm. Prezes działu robotyki BLADE, Tom Van Doren, oświadczył, że platformę wyprodukowano i przetestowano w warunkach polowych i bojowych, aby wspierać wojskowych w trudnym środowisku.

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