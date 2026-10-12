美国陆军选定 Hunter WOLF 用于 ILTM 项目——Electrek

美国陆军选定自主式六轮 Hunter WOLF 平台，作为步兵最后战术一英里（ILTM）倡议的六个私营项目之一。该项目旨在实现战场步兵支援的现代化，Electrek 报道。

用于后勤和撤离的平台

Hunter WOLF 被定位为“最后战术一英里”的支援工具。该平台可在复杂地形中运输重型设备、补给品及其他对执行任务至关重要的载荷。它还计划用于在难以抵达的条件下撤离伤员。

该车辆采用 6×6 轮式配置、电力驱动和抗穿刺的 Tweel 免充气轮胎。据该媒体报道，其设计可攀爬坡度最高达 60% 的斜坡，并可横向通过侧坡坡度最高达 40% 的斜坡。操作员无需驾驶该平台，因为它是自主的。

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电力驱动和发电机

Hunter WOLF 的确切技术参数尚未公开。Electrek 指出，该平台配备数量不明的电动机，并推测可能有三台。根据该媒体的数据，其总功率为 97 千瓦，即 130 马力。

车载电池可提供超过 12 公里的静音越野行驶。之后，以 JP-8 燃料运行的柴油发电机可在行驶过程中为电池充电，而配备发电机时的宣称续航里程超过 200 英里，即约 322 公里。

公开的图片还显示，Hunter WOLF 配备了 30 毫米 Bushmaster 系统。BLADE 机器人部门总裁汤姆·范·多伦表示，该平台已在野外和战斗条件下制造并测试，用于在复杂环境中支持军人。

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