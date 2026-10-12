Американская сеть быстрой зарядки электромобилей Electrify America насчитывает 6029 портов постоянного тока на 1191 локации в США. Это вторая по размеру сеть DC-зарядки в стране после Tesla Supercharger, сообщает InsideEVs со ссылкой на Alternative Fuels Data Center Министерства энергетики США.

Рост сети

За год количество портов Electrify America выросло на 16%, а количество зарядных станций — примерно на 10%, отмечает EV Charging Stations. По данным Paren, во втором квартале компания ввела в эксплуатацию 202 порта и имела 6,7% всех портов быстрой зарядки постоянным током в США.

Показатель более 6 тысяч портов не означает такое же количество отдельных зарядных мест или разъёмов. На станциях Electrify America встречаются зарядные места как с одним портом и одним коннектором, так и с двумя портами и четырьмя коннекторами. В частности, некоторые зарядные устройства Alpitronic под брендом Wawa, недавно установленные в Пенсильвании, имеют по два порта с коннекторами CCS1 и NACS. При этом от одного зарядного места могут заряжаться только два автомобиля.

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Конкуренция и мощность зарядки

ChargePoint, занимающая третье место среди операторов быстрой зарядки в США, во втором квартале установила 333 порта и имела общую долю рынка в 6,1%. Сеть Walmart за этот период установила больше портов, чем любая другая нетесловская компания, хотя её общий масштаб пока меньше: 110 станций и 916 портов. Walmart планирует к 2030 году установить тысячи зарядных мест мощностью 400 кВт.

Большинство зарядных устройств Electrify America обеспечивают мощность до 350 кВт. Сеть также имеет отдельные зарядные устройства мощностью 150 и 400 кВт. Компания недавно отказалась от системы баланса в аккаунте в пользу прямого автоматического списания стоимости сессии зарядки с выбранного пользователем способа оплаты.

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