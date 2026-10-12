Amerykańska sieć szybkiego ładowania samochodów elektrycznych Electrify America liczy 6029 portów prądu stałego w 1191 lokalizacjach w USA. Jest to druga co do wielkości sieć ładowania DC w kraju po Tesla Supercharger, informuje InsideEVs, powołując się na Alternative Fuels Data Center Departamentu Energii USA.

Rozwój sieci

W ciągu roku liczba portów Electrify America wzrosła o 16%, a liczba stacji ładowania — o około 10%, zauważa EV Charging Stations. Według Paren w drugim kwartale firma uruchomiła 202 porty i miała 6,7% wszystkich portów szybkiego ładowania prądem stałym w USA.

Wynik przekraczający 6 tys. portów nie oznacza takiej samej liczby pojedynczych stanowisk ładowania ani złączy. Na stacjach Electrify America występują stanowiska ładowania zarówno z jednym portem i jednym złączem, jak i z dwoma portami oraz czterema złączami. W szczególności niektóre ładowarki Alpitronic pod marką Wawa, niedawno zainstalowane w Pensylwanii, mają po dwa porty ze złączami CCS1 i NACS. Jednocześnie z jednego stanowiska ładowania mogą korzystać tylko dwa samochody.

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Konkurencja i moc ładowania

ChargePoint, która zajmuje trzecie miejsce wśród operatorów szybkiego ładowania w USA, w drugim kwartale zainstalowała 333 porty i miała łączny udział w rynku na poziomie 6,1%. Sieć Walmart w tym okresie zainstalowała więcej portów niż jakakolwiek inna firma niebędąca Teslą, choć jej całkowita skala jest na razie mniejsza: 110 stacji i 916 portów. Walmart planuje do 2030 roku zainstalować tysiące stanowisk ładowania o mocy 400 kW.

Większość ładowarek Electrify America zapewnia moc do 350 kW. Sieć ma również pojedyncze ładowarki o mocy 150 i 400 kW. Firma niedawno zrezygnowała z systemu salda na koncie na rzecz bezpośredniego automatycznego pobierania kosztu sesji ładowania z wybranej przez użytkownika metody płatności.

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