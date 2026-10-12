美国电动汽车快速充电网络Electrify America在全美1191个地点拥有6029个直流充电端口。该网络是美国仅次于Tesla Supercharger的第二大直流充电网络，InsideEVs报道，并援引美国能源部替代燃料数据中心的数据。

网络增长

EV Charging Stations指出，过去一年，Electrify America的端口数量增长了16%，充电站数量增长约10%。根据Paren的数据，该公司第二季度投运了202个端口，占美国所有直流快速充电端口的6.7%。

超过6000个端口并不意味着拥有同等数量的独立充电车位或连接器。Electrify America的充电站既有配备一个端口和一个连接器的充电车位，也有配备两个端口和四个连接器的充电车位。尤其是，近期在宾夕法尼亚州安装的一些Wawa品牌Alpitronic充电设备，每台配有两个端口，并配备CCS1和NACS连接器。同时，一个充电车位只能为两辆汽车充电。

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竞争与充电功率

ChargePoint在美国快速充电运营商中排名第三，第二季度安装了333个端口，整体市场份额为6.1%。在此期间，Walmart网络安装的端口数量多于任何其他非特斯拉公司，但其总体规模目前仍较小：110个充电站和916个端口。Walmart计划到2030年安装数千个功率为400千瓦的充电车位。

大多数Electrify America充电设备可提供最高350千瓦的功率。该网络还拥有个别功率为150千瓦和400千瓦的充电设备。该公司近期取消了账户余额系统，改为直接从用户选择的支付方式中自动扣除充电服务费用。

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