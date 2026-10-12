Electrify America має понад 6 тисяч швидких зарядних портів у США — InsideEVs

Американська мережа швидкого заряджання електромобілів Electrify America налічує 6029 портів постійного струму на 1191 локації у США. Це друга за розміром мережа DC-заряджання в країні після Tesla Supercharger, повідомляє InsideEVs з посиланням на Alternative Fuels Data Center Міністерства енергетики США.

Зростання мережі

За рік кількість портів Electrify America зросла на 16%, а кількість зарядних станцій — приблизно на 10%, зазначає EV Charging Stations. За даними Paren, у другому кварталі компанія ввела в експлуатацію 202 порти та мала 6,7% усіх портів швидкого заряджання постійним струмом у США.

Показник у понад 6 тисяч портів не означає таку саму кількість окремих зарядних місць чи роз’ємів. На станціях Electrify America трапляються зарядні місця як з одним портом і одним конектором, так і з двома портами та чотирма конекторами. Зокрема, деякі зарядні пристрої Alpitronic під брендом Wawa, нещодавно встановлені в Пенсильванії, мають по два порти з конекторами CCS1 і NACS. Водночас від одного зарядного місця можуть заряджатися лише два автомобілі.

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Конкуренція та потужність заряджання

ChargePoint, яка посідає третє місце серед операторів швидкого заряджання у США, у другому кварталі встановила 333 порти та мала загальну частку ринку 6,1%. Мережа Walmart за цей період встановила більше портів, ніж будь-яка інша нетеслівська компанія, хоча її загальний масштаб поки менший: 110 станцій і 916 портів. Walmart планує до 2030 року встановити тисячі зарядних місць потужністю 400 кВт.

Більшість зарядних пристроїв Electrify America забезпечують потужність до 350 кВт. Також мережа має окремі зарядні пристрої на 150 і 400 кВт. Компанія нещодавно відмовилася від системи балансу в акаунті на користь прямого автоматичного списання вартості сеансу заряджання з обраного користувачем способу оплати.

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