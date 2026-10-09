Tesla zmieniła nazwę swojego pakietu wspomagania kierowcy Full Self-Driving w Europie na Tesla Assisted Driving. Na niemieckiej stronie firmy nie ma już wzmianki o poprzedniej nazwie, a stary adres internetowy przekierowuje użytkowników na stronę nowego produktu, informuje Electrek.

Zastrzeżenia niemieckiego ministerstwa

Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec oświadczyło 6 października, że nazwa systemu FSD — Full Self-Driving Supervised — może wprowadzać w błąd, ponieważ nie przejmuje pełnej kontroli nad samochodem. Zgodnie ze stanowiskiem resortu kierowca musi stale obserwować drogę i ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd.

Według ministerstwa Tesla zaproponowała nazwę Tesla Assisted Driving podczas wrześniowych rozmów z ministrem transportu Steffenem Bilgerem. Zmiana nazwy jest częścią ustaleń, zgodnie z którymi Niemcy będą wspierać starania firmy o uzyskanie ogólnoeuropejskiego zatwierdzenia systemu.

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Warunki zatwierdzenia w UE

Niemcy oświadczyły również, że system może przekraczać ustalone ograniczenie prędkości o nie więcej niż 10% i zamierzają poprzeć to stanowisko w procedurze zatwierdzania w UE. Tesla będzie musiała w tym celu zmienić działanie systemu: Electrek zauważa, że często znacznie przekracza on limit. Według Reutersa wersja zatwierdzona w Holandii może poruszać się z prędkością do 50% wyższą od rozpoznanego ograniczenia.

Nowa niemiecka strona Tesli w dużej mierze powtarza amerykańską stronę FSD, ze zmienioną nazwą produktu. Firma nadal twierdzi między innymi, że samochód może zawieźć kierowcę „niemal wszędzie” pod jego aktywnym nadzorem i przy minimalnej ingerencji, a także nazywa system siedem razy bezpieczniejszym od ludzkich kierowców. W przypisie Tesla wyjaśnia, że porównanie to opiera się na oszacowaniu średniego wskaźnika w USA.

Na stronie Tesli wymieniono osiem krajów UE, w których system został zatwierdzony: Holandię, Litwę, Estonię, Danię, Belgię, Słowenię, Czechy i Chorwację. Niemiec nie ma na tej liście. Do ogólnoeuropejskiego zatwierdzenia potrzebne jest poparcie co najmniej 15 z 27 państw UE, reprezentujących 65% ludności bloku.

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