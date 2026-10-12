Francuska marka Alpine zaprezentowała na Salonie Samochodowym w Paryżu w 2026 roku koncept A310 Vision — współczesną interpretację sportowego coupe A310, które zadebiutowało w 1971 roku. Samochód stworzono jako niezależne studium stylistyczne, a nie zapowiedź przyszłego modelu seryjnego, informuje Motor1.

Oryginalny A310 pozycjonowano jako bardziej komfortową alternatywę dla mniejszego i bardziej zorientowanego na kierowcę A110. Model kończy w 2026 roku 55 lat, a wersja z silnikiem V6 — 50 lat.

Retrofuturystyczny design

Koncept ma 4,55 metra długości, szerokość tylnej części wynosi 2,03 metra, a wysokość — 1,18 metra. Rozstaw osi wynosi 2,45 metra. Niskie i szerokie proporcje modelu łączą elementy dwóch generacji historycznego A310.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wczesna wersja czterocylindrowa zainspirowała projektantów do zastosowania czystszych linii nadwozia, a późniejsza modyfikacja V6 — szerszych błotników i bardziej wyrazistej sylwetki. Nadwozie A310 Vision wykonano z aluminium, podczas gdy dolna czarna część ma organiczne powierzchnie inspirowane Formułą 1. Półprzezroczysta kabina pozwala zobaczyć siedzenia o organicznych kształtach oraz kontrastową kolorystykę wnętrza.

Platforma dla elektrycznych samochodów sportowych

Wśród detali konceptu znajdują się reflektory opuszczające się z przedniej części podczas uruchamiania samochodu, kanał w kształcie litery S na masce oraz centralny element, który wizualnie kieruje wzrok ku tyłowi. Dwuczęściowe tylne skrzydło zawiera przezroczyste elementy, a przypominające ostrza tylne światła pełnią również funkcję aerodynamiczną. We wnętrzu przewidziano fizyczne elementy sterowania inspirowane sprzętem audio klasy high-end.

A310 Vision opracowano na bazie nowej Alpine Performance Platform, przeznaczonej dla przyszłych elektrycznych samochodów sportowych marki, w tym A110 następnej generacji. Alpine nie ujawniło specyfikacji układu napędowego, mocy ani osiągów konceptu. Firma podkreśla, że A310 Vision demonstruje możliwości architektury APP, lecz nie jest prototypem przedprodukcyjnym.

Czytaj nas na