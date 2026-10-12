Alpine zaprezentowało koncept A310 Vision na Salonie Samochodowym w Paryżu — Motor1
Francuska marka Alpine zaprezentowała na Salonie Samochodowym w Paryżu w 2026 roku koncept A310 Vision — współczesną interpretację sportowego coupe A310, które zadebiutowało w 1971 roku. Samochód stworzono jako niezależne studium stylistyczne, a nie zapowiedź przyszłego modelu seryjnego, informuje Motor1.
Oryginalny A310 pozycjonowano jako bardziej komfortową alternatywę dla mniejszego i bardziej zorientowanego na kierowcę A110. Model kończy w 2026 roku 55 lat, a wersja z silnikiem V6 — 50 lat.
Retrofuturystyczny design
Koncept ma 4,55 metra długości, szerokość tylnej części wynosi 2,03 metra, a wysokość — 1,18 metra. Rozstaw osi wynosi 2,45 metra. Niskie i szerokie proporcje modelu łączą elementy dwóch generacji historycznego A310.
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Wczesna wersja czterocylindrowa zainspirowała projektantów do zastosowania czystszych linii nadwozia, a późniejsza modyfikacja V6 — szerszych błotników i bardziej wyrazistej sylwetki. Nadwozie A310 Vision wykonano z aluminium, podczas gdy dolna czarna część ma organiczne powierzchnie inspirowane Formułą 1. Półprzezroczysta kabina pozwala zobaczyć siedzenia o organicznych kształtach oraz kontrastową kolorystykę wnętrza.
Platforma dla elektrycznych samochodów sportowych
Wśród detali konceptu znajdują się reflektory opuszczające się z przedniej części podczas uruchamiania samochodu, kanał w kształcie litery S na masce oraz centralny element, który wizualnie kieruje wzrok ku tyłowi. Dwuczęściowe tylne skrzydło zawiera przezroczyste elementy, a przypominające ostrza tylne światła pełnią również funkcję aerodynamiczną. We wnętrzu przewidziano fizyczne elementy sterowania inspirowane sprzętem audio klasy high-end.
A310 Vision opracowano na bazie nowej Alpine Performance Platform, przeznaczonej dla przyszłych elektrycznych samochodów sportowych marki, w tym A110 następnej generacji. Alpine nie ujawniło specyfikacji układu napędowego, mocy ani osiągów konceptu. Firma podkreśla, że A310 Vision demonstruje możliwości architektury APP, lecz nie jest prototypem przedprodukcyjnym.