法国品牌Alpine在2026年巴黎车展上发布了A310 Vision概念车——这是对1971年首次亮相的A310运动双门轿跑车的现代重新诠释。该车被打造为一项独立设计研究，而非未来量产车型的预告，Motor1报道称。

初代A310被定位为比更紧凑、更加注重驾驶者体验的A110更舒适的替代选择。该车型将在2026年迎来55周年，搭载V6发动机的版本则迎来50周年。

复古未来主义设计

这款概念车长4.55米，车尾宽2.03米，高1.18米。轴距为2.45米。该车型低矮且宽大的比例结合了历史上A310两代车型的元素。

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早期四缸版本启发设计师采用更简洁的车身线条，后期V6版本则启发了更宽的翼子板和更具表现力的轮廓。A310 Vision的车身由铝制成，而下部黑色部分采用受一级方程式赛车启发的有机曲面。半透明座舱可让人看到有机形态的座椅以及内饰的对比色设计。

电动跑车平台

概念车的细节包括：车辆启动时从前部降下的前大灯、发动机盖上的S形通道，以及在视觉上将视线引向车尾的中央元素。两段式后翼包含透明元素，刀片状尾灯也具有空气动力学功能。内饰配备了受高端音响设备启发的实体控制装置。

A310 Vision基于全新的Alpine Performance Platform开发，该平台面向品牌未来的电动跑车，包括下一代A110。Alpine未披露该概念车的动力系统规格、功率或性能数据。该公司强调，A310 Vision展示了APP架构的能力，但并非预生产原型车。

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