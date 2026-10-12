Alpine представила концепт A310 Vision на Паризькому автосалоні — Motor1

Французька марка Alpine представила на Паризькому автосалоні 2026 року концепт A310 Vision — сучасне переосмислення спортивного купе A310, яке дебютувало 1971 року. Автомобіль створили як незалежне дизайнерське дослідження, а не як анонс майбутньої серійної моделі, повідомляє Motor1.

Оригінальний A310 позиціювали як комфортнішу альтернативу компактнішому та більш орієнтованому на водія A110. У 2026 році моделі виповнюється 55 років, а версії з двигуном V6 — 50 років.

Ретрофутуристичний дизайн

Концепт має довжину 4,55 метра, ширину задньої частини 2,03 метра та висоту 1,18 метра. Колісна база становить 2,45 метра. Низькі та широкі пропорції моделі поєднують елементи двох поколінь історичного A310.

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Рання чотирициліндрова версія надихнула дизайнерів на чистіші лінії кузова, а пізніша модифікація V6 — на ширші крила та більш виразний силует. Кузов A310 Vision виконано з алюмінію, тоді як нижня чорна частина має органічні поверхні, навіяні Формулою-1. Напівпрозора кабіна дає змогу побачити сидіння органічної форми та контрастне кольорове оформлення інтер’єру.

Платформа для електричних спорткарів

Серед деталей концепту — фари, що опускаються з передньої частини під час запуску автомобіля, S-подібний канал на капоті та центральний елемент, який візуально спрямовує погляд до корми. Двосекційне заднє крило містить прозорі елементи, а лезоподібні задні ліхтарі мають також аеродинамічне призначення. В інтер’єрі передбачено фізичні органи керування, натхненні висококласною аудіотехнікою.

A310 Vision розробили на основі нової Alpine Performance Platform, призначеної для майбутніх електричних спортивних автомобілів марки, зокрема наступного покоління A110. Alpine не розкрила характеристик силової установки, потужності чи показників динаміки концепту. Компанія наголошує, що A310 Vision демонструє можливості архітектури APP, але не є передсерійним прототипом.

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