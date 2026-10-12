Французская марка Alpine представила на Парижском автосалоне 2026 года концепт A310 Vision — современное переосмысление спортивного купе A310, дебютировавшего в 1971 году. Автомобиль создали как независимое дизайнерское исследование, а не как анонс будущей серийной модели, сообщает Motor1.

Оригинальный A310 позиционировали как более комфортную альтернативу более компактному и ориентированному на водителя A110. В 2026 году модели исполняется 55 лет, а версии с двигателем V6 — 50 лет.

Ретрофутуристический дизайн

Концепт имеет длину 4,55 метра, ширину задней части 2,03 метра и высоту 1,18 метра. Колесная база составляет 2,45 метра. Низкие и широкие пропорции модели сочетают элементы двух поколений исторического A310.

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Ранняя четырехцилиндровая версия вдохновила дизайнеров на более чистые линии кузова, а поздняя модификация V6 — на более широкие крылья и более выразительный силуэт. Кузов A310 Vision выполнен из алюминия, тогда как нижняя черная часть имеет органические поверхности, вдохновленные Формулой-1. Полупрозрачная кабина позволяет увидеть сиденья органической формы и контрастное цветовое оформление интерьера.

Платформа для электрических спорткаров

Среди деталей концепта — фары, опускающиеся из передней части при запуске автомобиля, S-образный канал на капоте и центральный элемент, который визуально направляет взгляд к корме. Двухсекционное заднее крыло содержит прозрачные элементы, а похожие на лезвия задние фонари также имеют аэродинамическое назначение. В интерьере предусмотрены физические органы управления, вдохновленные высококлассной аудиотехникой.

A310 Vision разработали на основе новой Alpine Performance Platform, предназначенной для будущих электрических спорткаров марки, включая A110 следующего поколения. Alpine не раскрыла характеристики силовой установки, мощность или показатели динамики концепта. Компания подчеркивает, что A310 Vision демонстрирует возможности архитектуры APP, но не является предсерийным прототипом.

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