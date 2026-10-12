Przed paryskim salonem samochodowym we Francji dyrektor generalny Stellantis Antonio Filosa wezwał europejskich regulatorów do wzmocnienia zachęt dla producentów samochodów wytwarzających pojazdy w regionie. Powiązał to z szybkim wzrostem obecności chińskich marek na europejskim rynku motoryzacyjnym.

Apel o zasady Made in Europe

W wywiadzie dla CNBC Filosa podkreślił potrzebę stworzenia „równych warunków gry” dla wszystkich producentów. Jego zdaniem regulacje Made in Europe powinny zachęcać, nagradzać i chronić firmy, które mogą udowodnić, że projektują i rozwijają samochody w Europie.

Według redakcji inicjatywa Made in Europe to proponowane przez Komisję Europejską przepisy, które mogą ustanowić dla producentów samochodów minimalne wymogi dotyczące udziału lokalnych komponentów przy sprzedaży pojazdów na rynku regionalnym.

Konkurencja z chińskimi markami

Według firmy konsultingowej GlobalData udział chińskich marek w światowej sprzedaży samochodów wzrósł o prawie 70% w latach 2020–2025. Dane niemieckiej firmy Dataforce wskazują, że udział chińskich marek na rynku europejskim, który w 2020 roku był niemal zerowy, osiągnął 12% w sierpniu tego roku.

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Filosa przyznał, że chińscy producenci samochodów mogą oferować konsumentom konkurencyjne ceny i technologie w różnych segmentach. Jednocześnie Stellantis realizuje wartą 70 mld dolarów strategię odbudowy w warunkach spadającego popytu: od początku roku akcje spółki straciły prawie 60% wartości.

Europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič oświadczył w piątek, że Chiny zgodziły się o połowę ograniczyć eksport samochodów hybrydowych do UE. Po tej informacji akcje Stellantis wzrosły w poniedziałek o 2,7%, Renault o około 3%, a podrożały także akcje dostawców komponentów motoryzacyjnych Valeo i Forvia.

Przedstawiciel chińskiego Ministerstwa Handlu poinformował, że Pekin i UE utrzymują dialog w sprawie handlu i inwestycji oraz osiągnęły kilka porozumień. Wśród ogłoszonych zasad znalazły się niedyskryminowanie chińskich firm oraz wymóg, by chiński kontyngent nie był niższy niż kontyngenty dla innych źródeł importu do UE.

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