Stellantis呼吁欧盟鼓励在欧洲生产汽车——CNBC

在法国巴黎车展前夕，Stellantis首席执行官安东尼奥·菲洛萨呼吁欧洲监管机构加大对在该地区生产汽车的制造商的激励力度。他将此与中国品牌在欧洲汽车市场的快速扩张联系起来。

呼吁制定“欧洲制造”规则

菲洛萨在接受CNBC采访时强调，有必要为所有制造商创造“公平的竞争环境”。他说，“欧洲制造”监管规则应鼓励、奖励和保护能够证明其在欧洲设计和开发汽车的企业。

据该媒体报道，“欧洲制造”倡议是欧盟委员会提出的立法，可能为汽车制造商在区域市场销售汽车设定最低本地含量要求。

与中国品牌的竞争

咨询公司GlobalData的数据显示，2020年至2025年期间，中国品牌在全球汽车销量中的份额增长了近70%。德国Dataforce的数据显示，中国品牌在欧洲市场的份额在2020年几乎为零，今年8月达到12%。

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菲洛萨承认，中国汽车制造商能够在不同细分市场为消费者提供具有竞争力的价格和技术。与此同时，在需求下滑的背景下，Stellantis正在实施一项价值700亿美元的复苏战略：自年初以来，该公司股价已下跌近60%。

欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇周五表示，中国同意将对欧盟的混合动力汽车出口减少一半。该消息发布后，Stellantis股价周一上涨2.7%，雷诺上涨约3%，汽车零部件供应商法雷奥和佛瑞亚的股价也上涨。

中国商务部一名代表表示，北京与欧盟保持有关贸易和投资的对话，并已达成数项共识。已公布的原则包括不歧视中国企业，以及中国配额不得低于其他进口来源对欧盟的配额。

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