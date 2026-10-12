Stellantis призвал ЕС поощрять производство автомобилей в Европе — CNBC

Перед Парижским автосалоном во Франции генеральный директор Stellantis Антонио Филоса призвал европейских регуляторов усилить стимулы для автопроизводителей, выпускающих автомобили в регионе. Он связал это со стремительным ростом присутствия китайских брендов на европейском автомобильном рынке.

Призыв к правилам Made in Europe

В интервью CNBC Филоса подчеркнул необходимость создать для всех производителей «равные условия игры». По его словам, регулирование Made in Europe должно поощрять, вознаграждать и защищать компании, способные подтвердить, что они проектируют и разрабатывают автомобили в Европе.

По данным издания, инициатива Made in Europe представляет собой предложенное Еврокомиссией законодательство, которое может установить для автопроизводителей минимальные требования к доле локального содержания для продажи автомобилей на региональном рынке.

Конкуренция с китайскими брендами

По данным консалтинговой компании GlobalData, доля китайских брендов в мировых продажах автомобилей выросла почти на 70% в течение 2020–2025 годов. Данные немецкой Dataforce свидетельствуют, что доля китайских марок на европейском рынке, которая в 2020 году была почти нулевой, в августе этого года достигла 12%.

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Филоса признал, что китайские автопроизводители могут предложить потребителям конкурентные цены и технологии в различных сегментах. В то же время Stellantis реализует стратегию восстановления стоимостью 70 млрд долларов на фоне падения спроса: с начала года акции компании потеряли почти 60% стоимости.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в пятницу заявил, что Китай согласился вдвое сократить экспорт гибридных автомобилей в ЕС. После этой новости акции Stellantis в понедельник выросли на 2,7%, Renault — примерно на 3%, также подорожали акции поставщиков автокомпонентов Valeo и Forvia.

Представитель Министерства коммерции Китая сообщил, что Пекин и ЕС поддерживают диалог по вопросам торговли и инвестиций и достигли нескольких договоренностей. Среди озвученных принципов — недискриминация китайских компаний, а китайская квота не должна быть ниже квот для других источников импорта в ЕС.

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