Stellantis закликав ЄС заохочувати виробництво авто в Європі — CNBC

Перед Паризьким автосалоном у Франції генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса закликав європейських регуляторів посилити стимули для автовиробників, які випускають автомобілі в регіоні. Він пов’язав це зі швидким зростанням присутності китайських брендів на європейському авторинку.

Заклик до правил Made in Europe

В інтерв’ю CNBC Філоса наголосив на потребі створити для всіх виробників «рівні умови гри». За його словами, регулювання Made in Europe має заохочувати, винагороджувати та захищати компанії, здатні підтвердити, що вони проєктують і розробляють автомобілі в Європі.

Ініціатива Made in Europe, за даними видання, є запропонованим Єврокомісією законодавством, яке може встановити для автовиробників мінімальні вимоги щодо частки локального вмісту для продажу машин на регіональному ринку.

Конкуренція з китайськими брендами

За даними консалтингової компанії GlobalData, частка китайських брендів у світових продажах автомобілів зросла майже на 70% упродовж 2020–2025 років. Дані німецької Dataforce свідчать, що частка китайських марок на європейському ринку, яка була майже нульовою у 2020 році, в серпні цього року сягнула 12%.

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Філоса визнав, що китайські автовиробники можуть запропонувати споживачам у різних сегментах конкурентні ціни та технології. Водночас Stellantis реалізує стратегію відновлення вартістю 70 млрд доларів на тлі падіння попиту: від початку року акції компанії втратили майже 60% вартості.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович у п’ятницю заявив, що Китай погодився удвічі скоротити експорт гібридних автомобілів до ЄС. Після цієї новини акції Stellantis у понеділок зросли на 2,7%, Renault — приблизно на 3%, також подорожчали акції постачальників автокомпонентів Valeo та Forvia.

Представник Міністерства комерції Китаю повідомив, що Пекін і ЄС підтримують діалог щодо торгівлі та інвестицій і досягли кількох домовленостей. Серед озвучених принципів — недискримінація китайських компаній, а китайська квота не має бути нижчою за квоти інших джерел імпорту до ЄС.

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