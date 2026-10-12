Fiat zaprezentował na Salonie Samochodowym w Paryżu we Francji koncept kompaktowego czteromiejscowego samochodu miejskiego Multiplina. Model w stylu retro ma trafić do sprzedaży w 2028 roku i zająć miejsce między dwumiejscowym Topolino a Fiatem 500, informuje Autocar.

Kompaktowy format i kategoria L7

Nazwa Multiplina nawiązuje do Fiata 600 Multipla z 1956 roku, który firma nazywała „oryginalnym samochodem do przewozu ludzi”. Według Fiata nowy model będzie miał wymiary zbliżone do Fiata 500 z 1957 roku, co oznacza, że jego długość wyniesie nieco mniej niż trzy metry. Dla porównania, długość Topolino wynosi 2,53 metra.

Topolino, stworzony na bazie Citroëna Ami, należy do kategorii czterokołowców L6. Multiplina jest opracowywana zgodnie z normami kategorii L7, co pozwoli uczynić ją mocniejszą i szybszą. Fiat twierdzi, że prędkość maksymalna modelu osiągnie 55 mil na godzinę, czyli około 89 km/h, co jest wartością graniczną dla L7.

Firma obiecuje również większy zasięg Multipliny. Obecne Topolino ma baterię o pojemności 5,4 kWh, zasięg około 46 mil, czyli około 74 km, oraz ograniczenie prędkości do 28 mil na godzinę, czyli około 45 km/h.

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Platforma i design

Multiplina będzie wykorzystywać bazową platformę Topolino i trójkołowego pojazdu użytkowego Tris, jednak zostanie ona znacznie przeprojektowana, aby zwiększyć przestrzeń we wnętrzu, zasięg oraz umożliwić montaż większej baterii.

Design konceptu odtwarza cechy Fiata 600 Multipla, w tym ogólną sylwetkę, pionową przednią część i okrągłe reflektory. Były szef Fiata Olivier François wcześniej nazwał Multiplinę ważnym modelem dla marki, który ma stać się ogniwem pośrednim między Topolino a tradycyjnym samochodem miejskim.

Historia nazwy Multipla

Oryginalny Fiat 600 Multipla był produkowany od 1956 do 1967 roku, a firma sprzedała około 240 tys. takich samochodów. Auto o długości 3531 mm mogło pomieścić sześć osób dzięki pudełkowatej formie nadwozia i umieszczeniu fotela kierowcy nad przednią osią. W 1998 roku Fiat przywrócił nazwę Multipla dla znacznie większego minivana opartego na Bravo.

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