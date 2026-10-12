Fiat представил в Париже четырехместный городской Multiplina — Autocar

Fiat представил на Парижском автосалоне во Франции концепт компактного четырехместного городского автомобиля Multiplina. Модель в ретростилистике должна поступить в продажу в 2028 году и занять место между двухместным Topolino и Fiat 500, сообщает Autocar.

Компактный формат и категория L7

Название Multiplina отсылает к Fiat 600 Multipla 1956 года, который компания называла «оригинальным автомобилем для перевозки людей». По данным Fiat, новинка будет иметь габариты, близкие к Fiat 500 1957 года, то есть ее длина составит чуть менее трех метров. Для сравнения, длина Topolino составляет 2,53 метра.

Topolino, созданный на базе Citroën Ami, относится к категории квадрициклов L6. Multiplina разрабатывают в соответствии с нормами категории L7, что позволит сделать ее мощнее и быстрее. Fiat заявляет, что максимальная скорость модели достигнет 55 миль в час, или примерно 89 км/ч, — это предельный показатель для L7.

Компания также обещает для Multiplina увеличенный запас хода. Нынешний Topolino имеет батарею емкостью 5,4 кВт·ч, запас хода около 46 миль, или примерно 74 км, и ограничение скорости на уровне 28 миль в час, или около 45 км/ч.

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Платформа и дизайн

Multiplina будет использовать базовую платформу Topolino и трехколесного коммерческого автомобиля Tris, однако ее существенно переработают для увеличения пространства в салоне, запаса хода и установки более крупной батареи.

Дизайн концепта воспроизводит черты Fiat 600 Multipla, в частности общий силуэт, вертикальную переднюю часть и круглые фары. Бывший руководитель Fiat Оливье Франсуа ранее назвал Multiplina важной моделью для бренда, которая должна стать промежуточным звеном между Topolino и традиционным городским автомобилем.

История названия Multipla

Оригинальный Fiat 600 Multipla производили с 1956 по 1967 год, а компания продала около 240 тысяч таких автомобилей. Машина длиной 3531 мм могла вместить шесть человек благодаря коробчатой форме кузова и расположению водительского сиденья над передней осью. В 1998 году Fiat вернул название Multipla для значительно более крупного минивэна на базе Bravo.

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