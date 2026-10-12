菲亚特在巴黎发布四座城市车Multiplina——Autocar

菲亚特在法国巴黎车展发布了紧凑型四座城市汽车Multiplina概念车。据Autocar报道，这款复古风格车型计划于2028年上市，并将定位于双座Topolino和菲亚特500之间。

紧凑尺寸与L7类别

Multiplina这一名称让人联想到1956年的菲亚特600 Multipla，公司曾将其称为“原始载人车”。菲亚特表示，新车的尺寸将接近1957年的菲亚特500，这意味着其车长将略低于3米。作为比较，Topolino的长度为2.53米。

基于雪铁龙Ami打造的Topolino属于L6轻型四轮车类别。Multiplina正按照L7类别标准开发，这将使其拥有更高的动力和速度。菲亚特称，该车型最高时速将达到55英里，即约89公里/小时，这是L7的上限。

该公司还承诺Multiplina将拥有更长的续航里程。现款Topolino配备容量为5.4千瓦时的电池，续航里程约46英里，即约74公里，限速为28英里/小时，即约45公里/小时。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

平台与设计

Multiplina将采用Topolino和三轮商用车Tris的基础平台，但该平台将进行大幅重新设计，以扩大车内空间、增加续航里程并安装更大的电池。

概念车的设计再现了菲亚特600 Multipla的特征，尤其是整体轮廓、垂直的前部和圆形前灯。菲亚特前负责人奥利维耶·弗朗索瓦此前称，Multiplina是该品牌的重要车型，将成为Topolino与传统城市汽车之间的中间环节。

Multipla名称的历史

原版菲亚特600 Multipla于1956年至1967年间生产，公司共售出约24万辆。这款车长3531毫米的汽车凭借方正的车身形状以及位于前轴上方的驾驶座，可容纳六人。1998年，菲亚特将Multipla这一名称重新用于一款基于Bravo打造、尺寸大得多的迷你厢式车。

关注我们在