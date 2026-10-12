Fiat представив у Парижі чотиримісний міський Multiplina — Autocar

Fiat представив на Паризькому автосалоні у Франції концепт компактного чотиримісного міського автомобіля Multiplina. Модель із ретростилістикою має надійти у продаж у 2028 році та зайняти місце між двомісним Topolino і Fiat 500, повідомляє Autocar.

Компактний формат і категорія L7

Назва Multiplina відсилає до Fiat 600 Multipla 1956 року, який компанія називала «оригінальним перевізником людей». За даними Fiat, новинка матиме габарити, близькі до Fiat 500 1957 року, тобто її довжина становитиме трохи менше ніж три метри. Для порівняння, довжина Topolino становить 2,53 метра.

Topolino, створений на базі Citroën Ami, належить до категорії квадрициклів L6. Multiplina розробляють відповідно до норм категорії L7, що дасть змогу зробити її потужнішою та швидшою. Fiat заявляє, що максимальна швидкість моделі сягатиме 55 миль на годину, або приблизно 89 км/год, — це граничний показник для L7.

Компанія також обіцяє для Multiplina збільшений запас ходу. Нинішній Topolino має батарею ємністю 5,4 кВт·год, запас ходу близько 46 миль, або приблизно 74 км, та обмеження швидкості на рівні 28 миль на годину, або близько 45 км/год.

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Платформа та дизайн

Multiplina використовуватиме базову платформу Topolino та триколісного комерційного автомобіля Tris, але її суттєво перероблять для збільшення простору в салоні, запасу ходу й встановлення більшої батареї.

Дизайн концепту відтворює риси Fiat 600 Multipla, зокрема загальний силует, вертикальну передню частину та круглі фари. Колишній керівник Fiat Олів’є Франсуа раніше назвав Multiplina важливою моделлю для бренду, яка має стати проміжною ланкою між Topolino та традиційним міським автомобілем.

Історія назви Multipla

Оригінальний Fiat 600 Multipla виробляли з 1956 до 1967 року, а компанія продала близько 240 тисяч таких автомобілів. Машина завдовжки 3531 мм могла вмістити шістьох людей завдяки коробчастій формі кузова та розташуванню водійського сидіння над передньою віссю. У 1998 році Fiat повернув назву Multipla для значно більшого мінівена на базі Bravo.

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