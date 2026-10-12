Chińska firma Leapmotor potwierdziła, że na początku 2027 roku wprowadzi na rynek Wielkiej Brytanii elektryczny samochód klasy supermini B03. Model jest już sprzedawany w Chinach pod nazwą Leapmotor A05, a jego oczekiwana cena początkowa w Wielkiej Brytanii ma wynieść nieco ponad 20 tys. funtów szterlingów, informuje Autocar.

B03 będzie mniejszym i niższym modelem w porównaniu z niedawno zaprezentowanym B03X. W gamie marki znajdzie się między B03X a kompaktowym T03.

Zasięg i ładowanie

Długość B03 wynosi 4175 mm, szerokość — 1790 mm, a średnica zawracania — 9,8 metra. Model na rynek Wielkiej Brytanii otrzyma akumulator o pojemności 53 kWh z deklarowanym zasięgiem do 242 mil.

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Na przedniej osi zamontowano silnik elektryczny o mocy 194 KM i momencie obrotowym 148 lb-ft. Według Leapmotor przyspieszenie od 0 do 62 mph zajmuje 7,6 sekundy. Firma podaje również, że przy maksymalnej mocy ładowania 133 kW akumulator będzie ładował się od 10% do 80% w 21 minut.

Wyposażenie i wnętrze

W Wielkiej Brytanii B03 będzie sprzedawany w jednej wersji wyposażenia. Standardowe wyposażenie obejmie 17-calowe felgi aluminiowe, kamerę 360 stopni, automatyczną klimatyzację, oświetlenie LED, podgrzewane fotele i kierownicę oraz wykończenie ze sztucznej skóry.

Wnętrze będzie miało minimalistyczny układ z centralnym 14,6-calowym ekranem dotykowym, który będzie głównym interfejsem sterowania. Fotel przedniego pasażera będzie można całkowicie złożyć, a fotel kierowcy będzie można odchylić niemal poziomo podczas postojów na ładowanie. Tylna poduszka siedzenia będzie odchylać się do góry, aby umożliwić przewożenie większych przedmiotów. Samochód będzie miał również 30 schowków, bagażnik o pojemności 405 litrów oraz dodatkowy 90-litrowy schowek pod podłogą.

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