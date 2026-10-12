中国公司Leapmotor确认，将于2027年初把B03超级迷你级电动车投放英国市场。该车型已在中国以Leapmotor A05的名称销售，其在英国的预期起售价将略高于2万英镑，据Autocar报道。

与近期发布的B03X相比，B03将是一款更小、更低的车型。在该品牌的产品阵容中，它将定位于B03X和紧凑型T03之间。

续航里程和充电

B03长4175毫米、宽1790毫米，转弯直径为9.8米。面向英国市场的车型将提供容量为53千瓦时的电池，宣称续航里程最高可达242英里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

前轴配备一台功率为194马力、扭矩为148磅英尺的电动机。Leapmotor表示，该车从0加速至62英里/小时需7.6秒。该公司还称，在最大133千瓦充电功率下，电池可在21分钟内从10%充至80%。

配置和内饰

B03在英国将仅提供一种配置。标准配置将包括17英寸铝合金轮毂、全景影像摄像头、自动空调、LED照明、座椅和方向盘加热，以及人造皮革内饰。

车内将采用极简布局，配备一块中央14.6英寸触摸屏，作为主要控制界面。前排乘客座椅可完全放倒，驾驶员座椅则可在充电停车期间几乎水平放倒。后排座椅坐垫可向上翻起，以便运送较大的物品。该车还将拥有30处储物空间、405升后备厢，以及地板下额外的90升储物空间。

关注我们在