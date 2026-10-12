Leapmotor підтвердила запуск B03 у Сполученому Королівстві в 2027 році — Autocar

Китайська компанія Leapmotor підтвердила, що на початку 2027 року виведе електромобіль класу супер-міні B03 на ринок Сполученого Королівства. Модель уже продається в Китаї під назвою Leapmotor A05, а її очікувана стартова ціна у Сполученому Королівстві становитиме трохи більш як 20 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Autocar.

B03 буде меншою та нижчою моделлю порівняно з нещодавно представленим B03X. У лінійці марки вона розташується між B03X і компактним T03.

Запас ходу та заряджання

Довжина B03 становить 4175 мм, ширина — 1790 мм, а діаметр розвороту — 9,8 метра. Для моделі у Сполученому Королівстві запропонують батарею ємністю 53 кВт·год із заявленим запасом ходу до 242 миль.

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На передній осі встановлено електромотор потужністю 194 к. с. із крутним моментом 148 фунт-футів. За даними Leapmotor, прискорення від 0 до 62 миль на годину займає 7,6 секунди. Компанія також заявляє, що за максимальної потужності заряджання 133 кВт батарея поповнюватиметься з 10% до 80% за 21 хвилину.

Оснащення та салон

У Сполученому Королівстві B03 продаватимуть в одній комплектації. До стандартного оснащення увійдуть 17-дюймові легкосплавні колеса, камера кругового огляду, автоматичний кондиціонер, LED-освітлення, підігрів сидінь і керма та оздоблення зі штучної шкіри.

Салон матиме мінімалістичне компонування з центральним 14,6-дюймовим сенсорним дисплеєм, який буде основним інтерфейсом керування. Переднє пасажирське сидіння складатиметься повністю, а водійське зможе відкидатися майже горизонтально під час зупинок для заряджання. Задня подушка сидіння відкидатиметься вгору для перевезення більших речей. Автомобіль також матиме 30 місць для зберігання, багажник об’ємом 405 літрів і додаткове 90-літрове сховище під підлогою.

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