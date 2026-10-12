Китайская компания Leapmotor подтвердила, что в начале 2027 года выведет на рынок Великобритании электромобиль класса супермини B03. Модель уже продаётся в Китае под названием Leapmotor A05, а её ожидаемая стартовая цена в Великобритании составит чуть более 20 тыс. фунтов стерлингов, сообщает Autocar.

B03 будет меньшей и более низкой моделью по сравнению с недавно представленным B03X. В линейке марки она расположится между B03X и компактным T03.

Запас хода и зарядка

Длина B03 составляет 4175 мм, ширина — 1790 мм, а диаметр разворота — 9,8 метра. Для модели в Великобритании предложат батарею ёмкостью 53 кВт·ч с заявленным запасом хода до 242 миль.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На передней оси установлен электромотор мощностью 194 л. с. и крутящим моментом 148 фунт-футов. По данным Leapmotor, ускорение от 0 до 62 миль в час занимает 7,6 секунды. Компания также заявляет, что при максимальной мощности зарядки 133 кВт батарея будет заряжаться с 10% до 80% за 21 минуту.

Оснащение и салон

В Великобритании B03 будет продаваться в одной комплектации. В стандартное оснащение войдут 17-дюймовые легкосплавные колёса, камера кругового обзора, автоматический кондиционер, LED-освещение, подогрев сидений и руля, а также отделка из искусственной кожи.

Салон получит минималистичную компоновку с центральным 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем, который будет основным интерфейсом управления. Переднее пассажирское сиденье будет складываться полностью, а водительское можно будет откинуть почти горизонтально во время остановок для зарядки. Подушка заднего сиденья будет откидываться вверх для перевозки более крупных вещей. Автомобиль также получит 30 мест для хранения, багажник объёмом 405 литров и дополнительное 90-литровое хранилище под полом.

Читай нас в