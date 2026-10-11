Autocar报道了Alfa Romeo Cuorerosso概念车。这是一款采用2+2座椅布局的快背车，展示了这一意大利品牌未来的设计方向。该车也体现了Alfa Romeo在不放弃高性能汽油车型的情况下推进电气化的方式。

新的设计方向

Cuorerosso按照Necessary Beauty，即“必要之美”的理念打造。公司表示，设计师最初在没有车轮、车窗及其他细节的情况下设计车身比例。

这款概念车长4.7米、宽1.98米、高1.33米，轴距为2.93米。从尺寸来看，它接近现款Alfa Romeo Giulia，但略短且更宽。制造商表示，未来关键细分市场的车型将基于适用于长度不超过4.7米汽车的平台打造。

Cuorerosso的特点包括低矮、尖锐的前部，带有标志性的Scudetto格栅、发光的Biscione徽标和纤细的前灯。车尾采用coda tronca风格，即车身末端截断式设计，既呼应Alfa Romeo的历史车型，也有助于改善空气动力学表现。

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用于Quadrifoglio的混合动力V6

Alfa Romeo设想这款概念车的整备质量为1750公斤，并搭载2.9升双涡轮增压汽油V6发动机的混合动力版本。动力将通过带液力变矩器的自动变速箱和碳纤维传动轴传递至四个车轮。该公司将这一配置视为下一代Quadrifoglio运动型车型可能的技术方向。

与此同时，该品牌正为未来汽车准备多种动力系统：轻度混合动力、插电式混合动力和纯电动版本。

没有机械连接的方向盘

Cuorerosso的内饰采用线控转向技术，方向盘与前轮之间没有物理连接。方向盘上缘为平直设计，数字仪表盘在普通模式下由两个圆形屏幕组成，分别显示车速和发动机转速。在运动模式下，它们会合并为一个中央显示屏，其灵感来自20世纪60年代33 Stradale的大型仪表。

中控台配有用于音响系统和空调的实体控制器。部分设计方案，包括后铰链式后车门以及没有常规行李厢，仍完全停留在概念层面。Alfa Romeo同时正在开发新一代Giulia、Stelvio，以及一款作为Giulietta掀背车概念继任者的车型。

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