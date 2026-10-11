Autocar poinformował o koncepcie Alfa Romeo Cuorerosso — fastbacku z układem siedzeń 2+2, który pokazuje przyszły kierunek stylistyczny włoskiej marki. Samochód prezentuje również podejście Alfy Romeo do elektryfikacji bez rezygnacji z wysokowydajnych modeli benzynowych.

Nowy kierunek stylistyczny

Cuorerosso stworzono zgodnie z filozofią Necessary Beauty, czyli „niezbędnego piękna”. Firma poinformowała, że projektanci początkowo pracowali nad proporcjami nadwozia bez kół, szyb i innych detali.

Koncept ma 4,7 m długości, 1,98 m szerokości i 1,33 m wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2,93 m. Pod względem wymiarów jest zbliżony do obecnej Alfy Romeo Giulii, choć nieco krótszy i szerszy. Producent oświadczył, że przyszłe modele w kluczowych segmentach będą budowane na platformach dla samochodów o długości do 4,7 m.

Wśród cech Cuorerosso są niska, zaostrzona przednia część z charakterystycznym grillem Scudetto, podświetlane godło Biscione oraz smukłe reflektory. Tył zaprojektowano w stylu coda tronca, czyli z uciętym zakończeniem nadwozia, co nawiązuje do historycznych modeli Alfy Romeo i ma sprzyjać aerodynamice.

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Hybrydowe V6 dla Quadrifoglio

Alfa Romeo zakłada dla konceptu masę własną 1750 kg oraz zelektryfikowaną wersję 2,9-litrowego benzynowego silnika V6 z dwiema turbosprężarkami. Moc miałaby być przekazywana na wszystkie cztery koła przez automatyczną skrzynię biegów z konwerterem momentu obrotowego i wał napędowy z włókna węglowego. Firma przedstawia taką konfigurację jako możliwy kierunek techniczny dla następnej generacji sportowych modeli Quadrifoglio.

Jednocześnie marka przygotowuje dla przyszłych samochodów różne układy napędowe: miękkie hybrydy, hybrydy plug-in oraz w pełni elektryczne wersje.

Kierownica bez mechanicznego połączenia

We wnętrzu Cuorerosso zastosowano technologię steer-by-wire, w której kierownica nie ma fizycznego połączenia z przednimi kołami. Kierownica ma płaską górną krawędź, a cyfrowy zestaw wskaźników w zwykłym trybie składa się z dwóch okrągłych ekranów pokazujących prędkość i obroty silnika. W trybach sportowych łączą się one w jeden centralny wyświetlacz inspirowany dużym wskaźnikiem w modelu 33 Stradale z lat 60.

Na konsoli środkowej znajdują się fizyczne regulatory systemu audio i klimatyzacji. Część rozwiązań, w tym tylne drzwi z zawiasami z tyłu oraz brak tradycyjnego bagażnika, pozostaje wyłącznie koncepcyjna. Alfa Romeo równolegle pracuje nad nowymi modelami Giulia i Stelvio oraz ideowym następcą hatchbacka Giulietta.

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