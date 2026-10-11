Alfa Romeo представила концепт Cuorerosso з гібридним V6 — Autocar

Autocar повідомив про концепт Alfa Romeo Cuorerosso — фастбек із посадковою формулою 2+2, що демонструє майбутній напрям дизайну італійської марки. Автомобіль також представляє підхід Alfa Romeo до електрифікації без відмови від бензинових високопродуктивних моделей.

Новий напрям дизайну

Cuorerosso створили за філософією Necessary Beauty, або «необхідної краси». У компанії зазначили, що спочатку дизайнери працювали над пропорціями кузова без коліс, вікон та інших деталей.

Концепт має 4,7 м завдовжки, 1,98 м завширшки та 1,33 м заввишки, а його колісна база становить 2,93 м. За габаритами він близький до нинішньої Alfa Romeo Giulia, хоча трохи коротший і ширший. Виробник заявив, що майбутні моделі в ключових сегментах будуватимуть на платформах для автомобілів завдовжки до 4,7 м.

Серед рис Cuorerosso — низька загострена передня частина з фірмовою решіткою Scudetto, підсвічена емблема Biscione та тонкі фари. Задня частина виконана у стилі coda tronca, тобто з усіченим завершенням кузова, що відсилає до історичних моделей Alfa Romeo та має сприяти аеродинаміці.

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Гібридний V6 для Quadrifoglio

Alfa Romeo уявляє для концепту споряджену масу 1750 кг і гібридизовану версію 2,9-літрового бітурбованого бензинового двигуна V6. Потужність мала б передаватися на всі чотири колеса через автоматичну коробку передач із гідротрансформатором і карданний вал із вуглепластику. Компанія подає таку конфігурацію як можливий технічний напрям для наступного покоління спортивних моделей Quadrifoglio.

Водночас марка готує для майбутніх автомобілів різні силові установки: м’які гібриди, плагін-гібриди та повністю електричні версії.

Кермо без механічного зв’язку

В інтер’єрі Cuorerosso застосовано технологію steer-by-wire, за якої кермо не має фізичного зв’язку з передніми колесами. Кермо має плаский верхній край, а цифрова панель приладів у звичайному режимі складається з двох круглих екранів для швидкості та обертів двигуна. У спортивних режимах вони об’єднуються в один центральний дисплей, натхнений великим приладом 33 Stradale 1960-х років.

На центральній консолі розміщені фізичні регулятори аудіосистеми та кондиціонування. Частина рішень, зокрема задні двері з петлями в задній частині та відсутність звичного багажника, залишаються суто концептуальними. Alfa Romeo паралельно працює над новими Giulia, Stelvio та ідейним наступником хетчбека Giulietta.

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