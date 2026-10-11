Autocar сообщил о концепте Alfa Romeo Cuorerosso — фастбеке с посадочной формулой 2+2, который демонстрирует будущее направление дизайна итальянской марки. Автомобиль также представляет подход Alfa Romeo к электрификации без отказа от высокопроизводительных бензиновых моделей.

Новое направление дизайна

Cuorerosso создали в соответствии с философией Necessary Beauty, или «необходимой красоты». В компании отметили, что изначально дизайнеры работали над пропорциями кузова без колёс, окон и других деталей.

Концепт имеет 4,7 м в длину, 1,98 м в ширину и 1,33 м в высоту, а его колёсная база составляет 2,93 м. По габаритам он близок к нынешней Alfa Romeo Giulia, хотя немного короче и шире. Производитель заявил, что будущие модели в ключевых сегментах будут строиться на платформах для автомобилей длиной до 4,7 м.

Среди особенностей Cuorerosso — низкая заострённая передняя часть с фирменной решёткой Scudetto, подсвеченная эмблема Biscione и тонкие фары. Задняя часть выполнена в стиле coda tronca, то есть с усечённым завершением кузова, что отсылает к историческим моделям Alfa Romeo и должно способствовать аэродинамике.

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Гибридный V6 для Quadrifoglio

Alfa Romeo предполагает для концепта снаряжённую массу 1750 кг и гибридизированную версию 2,9-литрового бензинового двигателя V6 с двумя турбонагнетателями. Мощность должна была бы передаваться на все четыре колеса через автоматическую коробку передач с гидротрансформатором и карданный вал из углепластика. Компания представляет такую конфигурацию как возможное техническое направление для следующего поколения спортивных моделей Quadrifoglio.

В то же время марка готовит для будущих автомобилей разные силовые установки: мягкие гибриды, подключаемые гибриды и полностью электрические версии.

Рулевое колесо без механической связи

В интерьере Cuorerosso применена технология steer-by-wire, при которой рулевое колесо не имеет физической связи с передними колёсами. Рулевое колесо имеет плоский верхний край, а цифровая приборная панель в обычном режиме состоит из двух круглых экранов для отображения скорости и оборотов двигателя. В спортивных режимах они объединяются в один центральный дисплей, вдохновлённый большим прибором 33 Stradale 1960-х годов.

На центральной консоли расположены физические регуляторы аудиосистемы и кондиционирования. Часть решений, включая задние двери с петлями в задней части и отсутствие привычного багажника, остаётся сугубо концептуальной. Alfa Romeo параллельно работает над новыми Giulia, Stelvio и идейным преемником хетчбека Giulietta.

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