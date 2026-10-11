在法国巴黎，大众汽车负责人奥利弗·布鲁姆支持欧盟提出的“欧洲制造”规则，该规则旨在增强欧洲工业在与中国制造商竞争中的地位。据《卫报》报道，他表示，此类规则应当奖励在欧洲真正创造附加值的企业。

补贴和采购条件

这项正式名为《工业加速法案》的倡议规定，补贴和政府采购将限于材料和生产中相当大一部分位于欧盟的产品。按照欧盟的设想，这些规则将回应中国品牌在欧洲汽车市场及其他重要制造业领域的快速增长。

布鲁姆指出，欧洲汽车制造商正面临巨大的竞争压力。他列举的挑战包括高能源价格、高通胀导致的需求下降、需要更快开发汽车，以及来自中国的激烈竞争。

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大众汽车的立场

布鲁姆表示，德国汽车制造商已准备好与中国企业竞争，但在欧洲投资和开发产品的企业应获得明确优势。他还说，在欧洲市场销售产品的公司应在可比条件下竞争，并在欧洲创造就业岗位和附加值。

大众汽车是受行业形势影响最大的欧洲公司之一。这家汽车集团已启动一项转型计划，其中包括最多裁减10万个工作岗位。大众汽车首席财务官阿尔诺·安特利茨解释称，裁员是为了提高盈利能力并保护公司在本土市场的地位。

缩减车型阵容

该公司还计划将包括大众、奥迪和斯柯达在内的品牌在全球的车型总数从150款减少至75款。集团预计，这将降低生产和经销商运营的复杂性，以及汽车成本。大众汽车时隔20年首次参加巴黎车展。周日，该公司发布了量产版纯电动ID. Tiguan，这是其最受欢迎的家庭SUV的纯电动版本。

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