В Париже, Франция, глава Volkswagen Оливер Блуме поддержал предложенные Евросоюзом правила Made in Europe, призванные укрепить позиции европейской промышленности в конкуренции с китайскими производителями. Как сообщает The Guardian, он заявил, что такие правила должны вознаграждать реальное создание добавленной стоимости в Европе.

Условия для субсидий и закупок

Инициатива, официально названная Industrial Accelerator Act, предусматривает ограничение субсидий и государственных закупок продукцией, для которой значительная доля материалов и производства приходится на ЕС. По замыслу Евросоюза, правила должны стать ответом на быстрый рост китайских брендов на европейском автомобильном рынке и в других важных производственных секторах.

Блуме отметил, что европейские автопроизводители находятся под значительным конкурентным давлением. Среди вызовов он назвал высокие цены на энергию, более низкий спрос из-за высокой инфляции, необходимость быстрее разрабатывать автомобили и интенсивную конкуренцию со стороны Китая.

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Позиция Volkswagen

По словам Блуме, немецкие автопроизводители готовы конкурировать с китайскими компаниями, однако бизнес, который инвестирует и разрабатывает продукцию в Европе, должен получать явные преимущества. Он также сказал, что компании, продающие продукцию на европейском рынке, должны конкурировать на сопоставимых условиях и создавать рабочие места и добавленную стоимость в Европе.

Volkswagen является одной из европейских компаний, наиболее пострадавших от ситуации в отрасли. Автоконцерн запустил программу трансформации, предусматривающую сокращение до 100 тысяч рабочих мест. Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц объяснил сокращения необходимостью повысить прибыльность и защитить позиции компании на домашнем рынке.

Сокращение модельного ряда

Компания также планирует сократить общее количество моделей в мире со 150 до 75 у брендов, среди которых Volkswagen, Audi и Škoda. В концерне ожидают, что это снизит сложность производства и работы дилеров, а также себестоимость автомобилей. Volkswagen участвует в Парижском автосалоне впервые за 20 лет. В воскресенье компания представила серийную версию электрического ID. Tiguan — электрического варианта своего самого популярного семейного внедорожника.

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