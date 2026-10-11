W Paryżu we Francji szef Volkswagena Oliver Blume poparł zaproponowane przez Unię Europejską zasady Made in Europe, mające wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu w konkurencji z chińskimi producentami. Jak podaje The Guardian, stwierdził, że takie zasady powinny wynagradzać rzeczywiste tworzenie wartości dodanej w Europie.

Warunki dotacji i zamówień publicznych

Inicjatywa, oficjalnie nazwana Industrial Accelerator Act, przewiduje ograniczenie dotacji i zamówień publicznych do produktów, w przypadku których znaczna część materiałów i produkcji przypada na UE. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej zasady mają być odpowiedzią na szybki wzrost chińskich marek na europejskim rynku motoryzacyjnym i w innych ważnych sektorach produkcyjnych.

Blume zaznaczył, że europejscy producenci samochodów znajdują się pod znaczną presją konkurencyjną. Wśród wyzwań wymienił wysokie ceny energii, niższy popyt z powodu wysokiej inflacji, potrzebę szybszego opracowywania samochodów oraz intensywną konkurencję ze strony Chin.

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Stanowisko Volkswagena

Według Blume niemieccy producenci samochodów są gotowi konkurować z chińskimi firmami, jednak przedsiębiorstwa, które inwestują i rozwijają produkty w Europie, powinny otrzymywać wyraźne korzyści. Powiedział również, że firmy sprzedające produkty na rynku europejskim powinny konkurować na porównywalnych warunkach oraz tworzyć miejsca pracy i wartość dodaną w Europie.

Volkswagen jest jedną z europejskich firm, które najbardziej ucierpiały z powodu sytuacji w branży. Koncern motoryzacyjny uruchomił program transformacji, który przewiduje likwidację do 100 tys. miejsc pracy. Dyrektor finansowy Volkswagena Arno Antlitz wyjaśnił redukcje potrzebą zwiększenia rentowności i ochrony pozycji firmy na rynku krajowym.

Ograniczenie gamy modeli

Firma planuje również zmniejszyć łączną liczbę modeli na świecie ze 150 do 75 wśród marek, w tym Volkswagen, Audi i Škoda. Koncern oczekuje, że obniży to złożoność produkcji i działalności dealerów, a także koszty samochodów. Volkswagen uczestniczy w Salonie Samochodowym w Paryżu po raz pierwszy od 20 lat. W niedzielę firma zaprezentowała seryjną wersję elektrycznego ID. Tiguan — elektrycznego wariantu swojego najpopularniejszego rodzinnego SUV-a.

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