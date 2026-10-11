在中国进行的独立测试中，三辆Maextro V800厢式车在模拟以100公里/小时速度紧急制动时，制动踏板支架出现故障。InsideEVs报道称。

三辆汽车发现故障

测试由Dongchedi的汽车记者进行。他们指出，以100公里/小时的速度紧急制动对汽车而言并非异常情况。断裂的不是踏板本身，而是其转动所依附的支架。

该支架由添加了40%玻璃纤维的聚丙烯制成。这种材料用于汽车工业，但Maextro的设计可能导致该部件失效。据CarNewsChina报道，该支架的加强结构不足，且转动点与踏板中心之间的距离为130毫米。

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制造商承诺提供免费更新

Maextro表示，没有关于交付给客户的车辆中制动踏板支架发生故障的案例信息。同时，该公司表示计划优化该部件的设计，并向车主提供免费更新。

Maextro V800是一款售价最高15万美元的高端厢式车。该车型配备方向盘与车轮之间无机械连接的转向系统、内置咖啡机、可伸缩的41.6英寸投影屏幕、配有41个扬声器的音响系统以及手势控制车窗。这是一款增程式电动车：容量为65千瓦时的CATL电池为输出523马力的双电机系统供电，而一台1.5升汽油发动机作为发电机工作，与车轮没有机械连接。

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