W Chinach podczas niezależnych testów w trzech minivanach Maextro V800 doszło do awarii mocowania pedału hamulca podczas symulacji awaryjnego hamowania z prędkości 100 km/h. Informuje o tym InsideEVs.

Usterkę wykryto w trzech samochodach

Testy przeprowadzili dziennikarze motoryzacyjni Dongchedi. Zaznaczyli, że awaryjne hamowanie z prędkości 100 km/h nie jest dla samochodu nadzwyczajnym scenariuszem. Nie złamał się sam pedał, lecz wspornik, na którym się obraca.

Mocowanie wykonano z polipropylenu z dodatkiem 40% włókna szklanego. Taki materiał jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, jednak konstrukcja Maextro może prowadzić do awarii tej części. Według CarNewsChina wspornik ma niewystarczające wzmocnienia, a odległość między punktem obrotu a środkiem pedału wynosi 130 mm.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Producent obiecał bezpłatną aktualizację

Maextro oświadczyło, że nie ma informacji o przypadkach awarii wspornika pedału hamulca w samochodach przekazanych klientom. Jednocześnie firma poinformowała o zamiarze zoptymalizowania konstrukcji tej części i zaoferowania właścicielom bezpłatnej aktualizacji.

Maextro V800 to minivan z segmentu premium, kosztujący do 150 tys. dolarów. Model ma układ kierowania bez mechanicznego połączenia kierownicy z kołami, wbudowany ekspres do kawy, wysuwany ekran projekcyjny o przekątnej 41,6 cala, system audio z 41 głośnikami oraz okna sterowane gestami. To samochód elektryczny o zwiększonym zasięgu: akumulator CATL o pojemności 65 kWh zasila układ z dwoma silnikami o mocy 523 KM, a 1,5-litrowy silnik benzynowy działa jako generator i nie ma mechanicznego połączenia z kołami.

Czytaj nas na