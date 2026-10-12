12 października w Paryżu we Francji otwarto Paryski Salon Samochodowy. Otwarcie odbywa się wśród kwestii gospodarczych i dyplomatycznych związanych z konkurencją chińskich producentów na europejskim rynku motoryzacyjnym. Unia Europejska oświadczyła, że otrzymała od Chin zobowiązanie do ograniczenia napływu samochodów hybrydowych na rynek bloku.

Zobowiązanie dotyczące eksportu

Jak informuje France 24, porozumienie to otwiera perspektywę ograniczenia chińskiego eksportu o ponad połowę. Może ono również zapobiec dostawom do Europy milionów samochodów z Chin. Chodzi o możliwe konsekwencje zobowiązania dotyczącego napływu aut hybrydowych na rynek UE.

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Konkurencja i zależność

W materiale poruszono kwestię, czy europejscy producenci samochodów są w stanie wytrzymać konkurencję z Chin. Osobno wspomniano w nim o zależności europejskich producentów od Chin jako o jednym z wyzwań dla branży. France 24 zaznacza, że kwestie te mają wymiar gospodarczy i dyplomatyczny.

Materiał przygotowała France 2, wideo — Morgan Ayre.

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