В Китае во время независимых испытаний в трех минивэнах Maextro V800 вышло из строя крепление педали тормоза при имитации экстренного торможения со скорости 100 км/ч. Об этом сообщает InsideEVs.

Неисправность обнаружили в трех автомобилях

Тестирование проводили автомобильные журналисты Dongchedi. Они отметили, что экстренное торможение со скорости 100 км/ч не является для автомобиля чрезвычайным сценарием. Сломалась не сама педаль, а кронштейн, на котором она вращается.

Крепление изготовлено из полипропилена с добавлением 40% стекловолокна. Такой материал используется в автомобильной промышленности, однако конструкция Maextro может приводить к отказу детали. По данным CarNewsChina, в кронштейне недостаточно усилений, а расстояние между точкой вращения и центром педали составляет 130 мм.

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Производитель пообещал бесплатное обновление

Maextro заявила, что не располагает информацией о случаях выхода из строя кронштейна педали тормоза в автомобилях, переданных покупателям. В то же время компания сообщила о намерении оптимизировать конструкцию детали и предложить владельцам бесплатное обновление.

Maextro V800 — минивэн премиального сегмента стоимостью до 150 тыс. долларов. Модель оснащена управлением без механической связи рулевого колеса с колесами, встроенной кофемашиной, выдвижным проекционным экраном диагональю 41,6 дюйма, аудиосистемой с 41 динамиком и окнами, управляемыми жестами. Это электромобиль с увеличенным запасом хода: батарея CATL емкостью 65 кВт·ч питает двухмоторную установку мощностью 523 л. с., а бензиновый двигатель объемом 1,5 литра работает как генератор и не имеет механической связи с колесами.

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