Peugeot представила на Парижском автосалоне во Франции электрический концепт спортивного купе RCZ. Автомобиль должен продемонстрировать новый дизайнерский язык марки, а при достаточном спросе может получить серийную версию, сообщает Autocar.

Концепт длиной 4,65 м, высотой 1,35 м и шириной 1,94 м по габаритам близок к BMW 4 Series Coupé. В отличие от Peugeot RCZ 2009 года с компоновкой 2+2, новинка является четырёхместной и, по данным издания, имеет достаточно места для ног и головы пассажиров заднего ряда.

Ставка на практичность

Главный дизайнер Peugeot Матиас Оссанн заявил, что команда сознательно сделала концепт более реалистичным, чем типичный футуристический шоу-кар. Практичность и удобство использования были важными условиями для сохранения возможности адаптировать автомобиль к производству.

По словам Оссанна, в сегменте четырёхместных купе массовых брендов сейчас немного предложений. Он также отметил, что модульные электрические платформы с плоским полом могут снизить затраты на разработку нишевых моделей, поскольку позволяют использовать общие компоненты с более массовыми автомобилями.

RCZ не построен на конкретной платформе Stellantis, однако его компоновка разрабатывалась с учётом типичных параметров электромобилей. Потенциальная серийная модель может получить производную от платформы STLA One, предназначенной для следующих поколений e-208 и e-308.

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Новый стиль и салон без привычных экранов

Одной из особенностей конструкции стали углубления в батарейном блоке для ног пассажиров. Это позволяет разместить людей ниже и сохранить низкую линию крыши, характерную для купе с двигателем внутреннего сгорания. По высоте RCZ соответствует Porsche Taycan, в котором применено похожее решение.

Peugeot не раскрыла данных о мощности, динамике или запасе хода. Оссанн описал замысел модели как GT-купе, а не как бескомпромиссный спорткар.

Концепт также анонсирует дизайнерское направление Feline Future, которое дебютирует на следующем e-208 в 2027 году. Его характерной чертой станут три тонкие горизонтальные LED-полосы вместо вертикальной световой подписи с тремя «когтями» на нынешних моделях.

В салоне RCZ использованы низкие спортивные сиденья и руль Hypersquare с прямыми гранями, который указывает на применение технологии управления по проводам. Традиционных экранов в концепте нет: цифровая информация выводится на прозрачные панели передней панели. Peugeot работает с поставщиками над возможным применением этой технологии в серийных автомобилях.

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