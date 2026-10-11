Peugeot представила в Парижі електричний концепт RCZ із шансом на серію — Autocar

Peugeot представила на Паризькому автосалоні у Франції електричний концепт спортивного купе RCZ. Автомобіль має продемонструвати нову дизайнерську мову марки, а за достатнього попиту може отримати серійну версію, повідомляє Autocar.

Концепт завдовжки 4,65 м, заввишки 1,35 м і завширшки 1,94 м за габаритами близький до BMW 4 Series Coupé. На відміну від Peugeot RCZ 2009 року з компонуванням 2+2, новинка є чотиримісною та, за даними видання, має достатньо місця для ніг і голови пасажирів заднього ряду.

Ставка на практичність

Головний дизайнер Peugeot Матіас Оссанн заявив, що команда свідомо зробила концепт реалістичнішим за типовий футуристичний шоу-кар. Практичність і зручність використання були важливими умовами, щоб зберегти можливість адаптувати автомобіль до виробництва.

За словами Оссанна, у сегменті чотиримісних купе масового бренду нині небагато пропозицій. Він також зазначив, що модульні електричні платформи з пласкою підлогою можуть знизити витрати на розробку нішевих моделей, оскільки дають змогу використовувати спільні компоненти з масовішими автомобілями.

RCZ не побудований на конкретній платформі Stellantis, однак його компонування розробляли з урахуванням типових параметрів електромобілів. Потенційна серійна модель може отримати похідну від платформи STLA One, призначеної для наступних поколінь e-208 та e-308.

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Новий стиль і салон без звичних екранів

Однією з особливостей конструкції стали заглиблення в батарейному блоці для ніг пасажирів. Це дає змогу розмістити людей нижче та зберегти низьку лінію даху, характерну для купе з двигуном внутрішнього згоряння. За висотою RCZ відповідає Porsche Taycan, у якому застосоване схоже рішення.

Peugeot не розкрила даних про потужність, динаміку чи запас ходу. Оссанн описав задум моделі як GT-купе, а не як безкомпромісний спорткар.

Концепт також анонсує дизайнерський напрям Feline Future, який дебютує на наступному e-208 у 2027 році. Його характерною рисою стануть три тонкі горизонтальні LED-смуги замість вертикального світлового підпису з трьома «кігтями» на нинішніх моделях.

У салоні RCZ використано низькі спортивні сидіння та кермо Hypersquare з прямими гранями, яке вказує на застосування технології керування по дротах. Традиційних екранів у концепті немає: цифрова інформація виводиться на прозорі панелі передньої панелі. Peugeot працює з постачальниками над можливим застосуванням цієї технології в серійних автомобілях.

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