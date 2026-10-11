Peugeot zaprezentował na Salonie Samochodowym w Paryżu we Francji elektryczny koncept sportowego coupé RCZ. Samochód ma zaprezentować nowy język stylistyczny marki, a przy wystarczającym popycie może otrzymać wersję produkcyjną, podaje Autocar.

Koncept o długości 4,65 m, wysokości 1,35 m i szerokości 1,94 m jest pod względem wymiarów zbliżony do BMW 4 Series Coupé. W przeciwieństwie do Peugeota RCZ z 2009 roku o układzie 2+2, nowość jest czteromiejscowa i, według publikacji, zapewnia wystarczającą ilość miejsca na nogi i nad głową dla pasażerów tylnego rzędu.

Postawienie na praktyczność

Główny projektant Peugeota Matthias Hossann oświadczył, że zespół świadomie uczynił koncept bardziej realistycznym niż typowy futurystyczny samochód pokazowy. Praktyczność i łatwość użytkowania były ważnymi warunkami, aby zachować możliwość przystosowania samochodu do produkcji.

Według Hossanna w segmencie czteromiejscowych coupé marek masowych jest obecnie niewiele ofert. Zaznaczył również, że modułowe platformy elektryczne z płaską podłogą mogą obniżyć koszty rozwoju modeli niszowych, ponieważ umożliwiają stosowanie wspólnych komponentów z bardziej masowymi samochodami.

RCZ nie został zbudowany na konkretnej platformie Stellantis, jednak jego układ opracowano z uwzględnieniem typowych parametrów samochodów elektrycznych. Potencjalny model produkcyjny może otrzymać pochodną platformy STLA One, przeznaczonej dla kolejnych generacji e-208 i e-308.

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Nowy styl i wnętrze bez tradycyjnych ekranów

Jedną z cech konstrukcyjnych są zagłębienia w pakiecie akumulatorów na stopy pasażerów. Pozwala to umieścić ludzi niżej i zachować niską linię dachu charakterystyczną dla coupé z silnikiem spalinowym. Pod względem wysokości RCZ odpowiada Porsche Taycanowi, w którym zastosowano podobne rozwiązanie.

Peugeot nie ujawnił danych dotyczących mocy, osiągów ani zasięgu. Hossann opisał założenie modelu jako coupé GT, a nie bezkompromisowy samochód sportowy.

Koncept zapowiada również kierunek stylistyczny Feline Future, który zadebiutuje w kolejnym e-208 w 2027 roku. Jego charakterystyczną cechą będą trzy cienkie poziome pasy LED zamiast pionowego sygnatury świetlnej z trzema „pazurami” stosowanej w obecnych modelach.

We wnętrzu RCZ zastosowano niskie sportowe fotele oraz kierownicę Hypersquare o prostych krawędziach, która wskazuje na wykorzystanie technologii steer-by-wire. W koncepcie nie ma tradycyjnych ekranów: cyfrowe informacje są wyświetlane na przezroczystych panelach deski rozdzielczej. Peugeot współpracuje z dostawcami nad możliwym zastosowaniem tej technologii w samochodach produkcyjnych.

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