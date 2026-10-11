标致在法国巴黎车展上发布了RCZ电动运动双门轿跑概念车。这款车旨在展示品牌的新设计语言，并且在需求充足的情况下可能推出量产版，Autocar报道称。

该概念车长4.65米、高1.35米、宽1.94米，尺寸与宝马4系双门轿跑车接近。与采用2+2座椅布局的2009款标致RCZ不同，这款新车为四座车型，据该刊物报道，后排乘客拥有足够的腿部和头部空间。

注重实用性

标致首席设计师马蒂亚斯·奥桑表示，团队有意让这款概念车比典型的未来主义展示车更贴近现实。实用性和易用性是重要条件，以保留将该车适配量产的可能性。

奥桑表示，目前大众品牌四座双门轿跑车细分市场中的产品并不多。他还指出，采用平整地板的模块化电动平台可以降低小众车型的开发成本，因为这类平台允许与销量更大的车型共用部件。

RCZ并非基于某一特定Stellantis平台打造，但其布局在开发时考虑了电动汽车的典型参数。潜在的量产车型可能采用源自STLA One平台的衍生版本，该平台面向下一代e-208和e-308。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新风格与没有传统屏幕的内饰

该车结构的一项特点是电池组设有供乘客放脚的凹槽。这使乘员能够坐得更低，并保留内燃机双门轿跑车特有的低矮车顶线。RCZ的高度与保时捷Taycan相当，后者采用了类似方案。

标致未披露功率、性能或续航数据。奥桑将该车型的定位描述为GT双门轿跑车，而非一款不妥协的跑车。

该概念车还预告了Feline Future设计方向，该方向将于2027年在下一代e-208上首次亮相。其显著特征将是三条细长的水平LED灯带，取代现款车型上由三道“爪痕”组成的垂直灯光标识。

RCZ内饰采用低矮运动座椅和带有直边的Hypersquare方向盘，这表明将使用线控转向技术。该概念车没有传统屏幕：数字信息显示在仪表板的透明面板上。标致正与供应商合作，研究在量产汽车中应用这项技术的可能性。

关注我们在