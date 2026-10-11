На рынках Тайваня и Австралии продаётся электрический хэтчбек Mitsubishi ASX VR-e с полным приводом и двумя электромоторами. Модель оснащена литий-ионной батареей ёмкостью 57,7 кВт·ч и, согласно заявленным характеристикам, может разгоняться с места до 60 миль в час менее чем за четыре секунды.

Два мотора и 700 Нм крутящего момента

Как сообщает Electrek, силовая установка ASX VR-e развивает в сумме 342 кВт, или 459 л. с. Пиковый крутящий момент составляет 700 Нм. По данным издания, заявленное время разгона до 60 миль в час — менее четырёх секунд.

Electrek сравнивает эти параметры с Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR — версией Lancer Evo с двигателем внутреннего сгорания, которая продавалась в Великобритании. Её мощность составляла 440 л. с., что меньше показателя электрического ASX VR-e.

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Производство Foxtron

ASX VR-e производит не Mitsubishi. Автомобиль собирают на Тайване под автомобильным брендом Foxtron, принадлежащим компании Foxconn.

По информации Electrek, в линейке есть и менее мощные версии ASX VR-e с большим запасом хода. Для модели также опубликовано официальное презентационное видео.

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